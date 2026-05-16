Jannik Sinner ha vinto contro Daniil Medvedev in tre set, con il punteggio di 6-2, 5-7, 6-4, e si è qualificato per la finale degli Internazionali d’Italia 2026, che si giocherà domenica 17 maggio alle 17. Sinner ha commentato la partita definendola dura e ha detto che sarà utile per prepararsi al Roland Garros. Ha anche fatto riferimento a un discorso sul Presidente della Repubblica.

Jannik Sinner ha sconfitto Daniil Medvedev con il punteggio di 6-2, 5-7, 6-4 e si è così qualificato alla finale degli Internazionali d’Italia 2026: domenica 17 maggio (ore 17.00) affronterà il norvegese Casper Ruud, con il chiaro obiettivo di conquistare il trofeo sulla terra rossa di Roma per la prima volta in carriera. La partita contro il russo è stata durissima, fermata ieri sera e proseguita oggi pomeriggio per un quarto d’ora, prima di riuscire a chiudere i conti. In conferenza stampa il numero 1 del mondo è tornato su quanto successo nella prima parte del confronto, condizionata da alcuni problemi fisici nel secondo set e poi... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner: “Partita dura che mi servirà per il Roland Garros, Ruud sarà più fresco. E Mattarella…”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Jannik Sinner vs Cameron Norrie First Ever Meeting | Madrid 2026 Match Highlights

Sullo stesso argomento

Jannik Sinner: “Ho dovuto combattere, mi aiuterà per il Roland Garros. Ruud più fresco…”Jannik Sinner ha sconfitto Daniil Medvedev con il punteggio di 6-2, 5-7, 6-4 e si è così qualificato alla finale degli Internazionali d’Italia 2026:...

Jannik Sinner: “Sono contento di giocare contro Alcaraz, mi servirà per il Roland Garros”Prestazione dominante e parole misurate: Jannik Sinner analizza con lucidità il successo nelle semifinali del Masters1000 di Montecarlo su Alexander...

#SINNER. E' STATA DURA MA SIAMO IN FINALE. UNA PARTITA TORMENTATA CONTRO UN AVVERSARIO TORNATO IN GRAN FORMA.GRANDE ITALIA. x.com

Jannik Sinner potrebbe realisticamente vincere ogni singolo grande titolo a parte le Olimpiadi in un periodo di 1.029 giorni reddit

Jannik Sinner: Ho dovuto combattere, mi aiuterà per il Roland Garros. Ruud più fresco…Jannik Sinner ha sconfitto Daniil Medvedev con il punteggio di 6-2, 5-7, 6-4 e si è così qualificato alla finale degli Internazionali d'Italia 2026: ... oasport.it

Jannik Sinner è in finale agli Internazionali d’ItaliaDopo una semifinale giocata su due giorni, in cui Daniil Medvedev lo ha messo in difficoltà per la prima volta nel torneo ... ilpost.it