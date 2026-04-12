Jannik Sinner ha ottenuto una vittoria convincente contro Alexander Zverev nelle semifinali del Masters 1000 di Montecarlo, chiudendo la partita con una prestazione controllata dall'inizio alla fine. Dopo il match, il tennista italiano ha commentato con calma il risultato e ha espresso il suo entusiasmo nel confrontarsi con Carlos Alcaraz, sottolineando che questa sfida potrà essere utile in vista del prossimo Roland Garros.

Prestazione dominante e parole misurate: Jannik Sinner analizza con lucidità il successo nelle semifinali del Masters1000 di Montecarlo su Alexander Zverev ai microfoni di Tennis Channel, al termine di una partita controllata dall’inizio alla fine. Il punteggio netto, 6-1 6-4, fotografa solo in parte la superiorità mostrata dall’azzurro, apparso solido soprattutto nei momenti chiave. Fin dalle prime battute, Sinner ha imposto ritmo e intensità, un aspetto che lui stesso ha sottolineato nel post-partita: “ È stata una grande prestazione da parte mia. Ho iniziato la partita in modo molto positivo ed è stato molto importante “. Le condizioni, però, non sono rimaste costanti durante l’incontro: “ All’inizio era molto nuvoloso, molto pesante, poi abbiamo finito con il sole e la palla rimbalzava di più, era più viva “.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner: “Sono contento di giocare contro Alcaraz, mi servirà per il Roland Garros”

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