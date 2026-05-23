Jacobs Center e Gym Zone | a Desenzano il nuovo progetto sportivo di Marcell Jacobs

Notizia in breve

Marcell Jacobs è tornato in Italia per allenarsi sul Garda, in vista del Golden Gala di Roma del 4 giugno e dei Campionati europei di atletica a Birmingham. A Desenzano, ha avviato un nuovo progetto sportivo presso il Jacobs Center e Gym Zone, strutture dedicate alla preparazione atletica. L’atleta si sta concentrando sulla preparazione in vista delle competizioni internazionali di quest’estate.