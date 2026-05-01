Marcell Jacobs torna in pista | il nuovo percorso verso la gloria

Da ameve.eu 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il velocista italiano tornerà a correre il 20 maggio in occasione di un meeting internazionale a Savona, segnando il suo primo impegno ufficiale dopo un periodo di assenza. Successivamente, mira a partecipare al Golden Gala di Roma il 4 giugno, evento di rilievo nel calendario atletico. Questi appuntamenti rappresentano il suo rientro nelle competizioni ufficiali e il primo passo verso nuovi obiettivi stagionali.

? Cosa sapere Marcell Jacobs rientra in pista il 20 maggio al meeting internazionale di Savona.. L'oro olimpico di Tokyo punta al Golden Gala di Roma il 4 giugno.. Il 20 maggio prossimo, l’atleta Marcell Jacobs rientrerà ufficialmente sulle piste durante il meeting internazionale Città di Savona, segnando un passo decisivo nel suo percorso di ritorno agonistico dopo il periodo trascorso a Miami. L’unico corridore italiano ad aver conquistato l’oro sui cento metri piani durante le Olimpiadi di Tokyo 2020 si prepara ora a una nuova fase della carriera. Il trentunenne, nato negli Stati Uniti, sta vivendo un momento caratterizzato da una forte carica mentale e dal desiderio concreto di tornare a competere ai massimi livelli.🔗 Leggi su Ameve.eu

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