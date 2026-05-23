Ivrea tentato omicidio per droga | 5 anni ferì un arancere

Un uomo di Ivrea ha sparato con un coltello e ferito un uomo di 45 anni, colpito da una ferita di circa dieci centimetri al torace, durante una disputa legata allo spaccio di droga. L'aggressore è stato arrestato e condannato a cinque anni di reclusione. La lite sarebbe scoppiata nel contesto di una trattativa per l'acquisto di hashish avvenuta durante il Carnevale. La vittima è stata soccorsa e operata in ospedale.

? Domande chiave Come è degenerata la trattativa per l'hashish in pieno Carnevale?. Cosa ha causato la ferita da dieci centimetri alla vittima?. Perché il giudice ha ridotto la pena richiesta dalla Procura?. Come cambierà la sicurezza dei borghi durante le prossime feste?.? In Breve Aggressione avvenuta il 2 marzo 2025 a Banchette durante la battaglia delle arance.. Vittima ferita con coltello da 10 centimetri trasportata all'ospedale Giovanni Bosco di Torino.. Sostituta procuratrice Maria Baldari ha richiesto inizialmente sei anni e sei mesi di carcere.. L'attacco è scaturito da una trattativa per l'acquisto di hashish tra i due uomini.. Il tribunale ha condannato a cinque anni di reclusione il trentenne di origini albanese accusato di aver tentato di uccidere un uomo a Banchette, nel cuore del territorio di Ivrea, il 2 marzo 2025. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Accoltellata sull'autobus da uno sconosciuto - Vita in diretta 06/03/2026

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