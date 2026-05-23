Accoltella un arancere del carnevale di Ivrea condannato per tentato omicidio

Da torinotoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 30 anni di origini albanesi è stato condannato a cinque anni di carcere per tentato omicidio dopo aver accoltellato un arancere durante il carnevale di Ivrea. L’aggressione è avvenuta il 2 marzo 2025 a Banchette, coinvolgendo un 36enne residente in Svizzera che indossava la divisa degli aranceri degli Scacchi. La sentenza è stata emessa nei giorni scorsi al termine del processo.

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Cinque anni di carcere per tentato omicidio. Nei giorni scorsi, è terminato con una condanna a questa pena il processo al 30enne di origini albanesi che, il 2 marzo 2025, aveva accoltellato un 36enne residente in svizzera, che indossava la divisa degli aranceri degli Scacchi, a Banchette. Era la. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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