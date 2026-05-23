Ivanka Trump nel mirino di un terrorista addestrato dai pasdaran la rivelazione del New York Post

Notizia in breve

Un terrorista addestrato dai pasdaran avrebbe preso di mira Ivanka Trump, secondo quanto riportato dal New York Post. La donna, figlia dell'ex presidente degli Stati Uniti, sarebbe stata inserita tra gli obiettivi del soggetto. La notizia si basa su fonti anonime e non sono stati forniti dettagli specifici su come si sarebbe svolto il tentativo o sulle eventuali azioni intraprese.