Ivanka Trump nel mirino di un terrorista addestrato dai pasdaran la rivelazione del New York Post
Un terrorista addestrato dai pasdaran avrebbe preso di mira Ivanka Trump, secondo quanto riportato dal New York Post. La donna, figlia dell'ex presidente degli Stati Uniti, sarebbe stata inserita tra gli obiettivi del soggetto. La notizia si basa su fonti anonime e non sono stati forniti dettagli specifici su come si sarebbe svolto il tentativo o sulle eventuali azioni intraprese.
(Adnkronos) – Ivanka Trump, figlia del presidente americano Donald Trump, sarebbe stata nel mirino di un terrorista addestrato dal Corpo delle Guardie della Rivoluzione islamica (Irgc), deciso a vendicare l'uccisione del generale Qasem Soleimani, eliminato dagli Stati Uniti in un raid a Baghdad nel gennaio del 2020. Lo riferisce il New York Post, secondo cui. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Ivanka Trump's targeted in assassination plot by IRGC-trained terrorist
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