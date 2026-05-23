Un uomo di 32 anni, iracheno, avrebbe promesso di uccidere Ivanka Trump come vendetta per l’uccisione del generale Qasem Soleimani. La rivelazione è stata pubblicata dal New York Post. Secondo quanto riferito, il sospetto avrebbe pianificato un attentato e si sarebbe impegnato a portare a termine l’azione per vendicare la morte del generale iraniano.

Ivanka Trump, figlia del presidente degli Stati UnitiDonaldTrump, sarebbe statanel mirino di un presunto terroristalegato alCorpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica(IRGC), il quale intendeva vendicare la morte del generaleQasem Soleimani, ucciso dagli Stati Uniti in un raid a Baghdad nel gennaio2020. Come riportato dalNew York Post, si tratterebbe diMohammad Baqer Saad Dawood Al-Saadi, un iracheno di 32 anni che avrebbe giurato di eliminare Ivanka Trump. Secondo le fonti citate dal quotidiano, l’uomo che avrebbe minacciato Trump sarebbe riuscito persino a procurarsi unaplanimetria della residenza della donna in Florida. Al-Saadi avrebbe dichiarato che “uccidere Ivanka sarebbeequivalso a bruciare simbolicamente la casa di Trump, così come lui ha bruciato la nostra“. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ivanka Trump bersaglio di un terrorista dei pasdaran: la rivelazione del New York Post

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Ivanka Trump's targeted in assassination plot by IRGC-trained terrorist

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