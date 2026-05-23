Il tecnico del Bologna ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro l’Inter. Ha ringraziato i tifosi e ha annunciato che in settimana incontrerà la società per discutere del futuro. Ha definito la stagione come “straordinaria” e ha lasciato intendere che ci saranno sviluppi nelle prossime settimane. Nessun dettaglio sulle decisioni o sui piani futuri è stato ancora comunicato ufficialmente.

di Lorenzo Vezzaro Italiano saluta i tifosi e fissa il futuro: le dichiarazioni del tecnico del Bologna dopo il pareggio contro l’Inter ai microfoni di DAZN. Al termine del rocambolesco 3-3 casalingo contro l’Inter, il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano ha espresso tutta la propria soddisfazione per il traguardo raggiunto in campionato, tracciando il bilancio della stagione e mandando un chiaro messaggio in vista del futuro e dell’incontro con la dirigenza. IL BILANCIO DEL CAMPIONATO E L’OTTAVO POSTO – «Abbiamo concluso molto bene, imbattuti nelle ultime 4 gare, non avevamo mai abbandonato nulla di quello che potevamo raggiungere. Non siamo riusciti ad agganciare il settimo posto ma l’ottavo sì, avevamo squadre davanti forti, di grande valori, siamo riusciti a fare questa grande partita contro l’Inter addirittura sono contento». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Italiano a DAZN: «Stagione straordinaria, in settimana vedrò la società»

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