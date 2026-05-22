Italiano sul suo futuro al Bologna | Dopo la partita con l’Inter parlerò con la società
L’allenatore del Bologna ha dichiarato che discuterà del suo futuro con la società dopo la partita contro l’Inter. Ha affermato che parlerà con i dirigenti una volta conclusa la gara e non ha fornito ulteriori dettagli sulle eventuali decisioni o incontri programmati. La sua dichiarazione si inserisce in un momento di cambiamenti e incertezze nel club, ma al momento non sono state annunciate decisioni ufficiali riguardo al suo incarico.
Italiano analizza così il suo possibile futuro al Bologna: «Dopo la partita con l’Inter, parlerò con la società». Le parole. Vincenzo Italiano si è presentato in conferenza stampa senza sbilanciarsi sul proprio futuro. A due anni dal suo arrivo a Bologna, il tecnico ha preferito non entrare nel merito delle decisioni che lo attendono, ribadendo che prima sarà necessario un confronto con la proprietà per fare il punto della situazione. L’allenatore ha mantenuto il focus sul presente, ricordando che c’è ancora una partita da giocare prima di qualsiasi valutazione. Sabato 23 maggio, infatti, i rossoblù ospiteranno l’ Inter già campione d’Italia al Dall’Ara, un appuntamento che Italiano vuole affrontare con la massima concentrazione. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Conferenza stampa | Italiano parla sul suo futuro dopo Bologna-Roma
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