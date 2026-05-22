Italiano sul suo futuro al Bologna | Dopo la partita con l’Inter parlerò con la società

L’allenatore del Bologna ha dichiarato che discuterà del suo futuro con la società dopo la partita contro l’Inter. Ha affermato che parlerà con i dirigenti una volta conclusa la gara e non ha fornito ulteriori dettagli sulle eventuali decisioni o incontri programmati. La sua dichiarazione si inserisce in un momento di cambiamenti e incertezze nel club, ma al momento non sono state annunciate decisioni ufficiali riguardo al suo incarico.

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