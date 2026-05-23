Vincenzo Italiano ha dichiarato di incontrare la società per discutere il futuro e ha definito la Coppa Italia qualcosa di indelebile. La sua intervista è arrivata dopo il match Bologna-Inter, terminato 3-3. Attualmente, Italiano è uno dei nomi favoriti per la guida tecnica di una squadra di Serie A, considerando che altri candidati non sono più in corsa.

Vincenzo Italiano a Dazn dopo Bologna-Inter 3-3. Italiano è uno dei nomi accostati al Napoli, in questo momento è considerato persino in pole position anche perché sono saltati tutti gli altri. Anche se nelle ultime ore stanno salendo le quotazioni di Grosso che piace molto a De Laurentiis. Tutta la curva, tutto lo stadio che canta il suo nome, la curva che chiama lei e il suo staff, che cos’ha adesso dentro? In questi giorni si deciderà il futuro? “Abbiamo concluso molto bene questi finale di stagione. Siamo stati imbattuti in queste quattro partite. Non avevamo abbandonato nulla per raggiungere l’ottavo posto. Volevamo anche il settimo ma non siamo riusciti a fare un miracolo sportivo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Italiano: “Incontrerò la società per il futuro, la Coppa Italia è qualcosa di indelebile”

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