Nel match tra Bologna e Inter, la squadra di casa ha subito due gol dai propri giocatori, permettendo all’Inter di pareggiare 3-3. Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, ha concluso la sua esperienza alla guida della squadra, dopo aver guidato il club per due stagioni e aver conquistato la Coppa Italia. La partita si è conclusa con un pareggio che ha riflesso le difficoltà e le scelte dell’allenatore nel corso del torneo.

Ci vuole coerenza nella vita. Vincenzo Italiano ha probabilmente chiuso la sua avventura a Bologna offrendo un saggio di quel che ha mostrato nel suo biennio che peraltro ha portato alla conquista della Coppa Italia. Il Bologna finisce ottavo in campionato con 56 punti. Lo scorso anno i rossoblù conclusero al nono posto con 62 punti. Napoli avrà modo di conoscere le fase difensiva di Italiano. È finita 3-3 tra Bologna e Inter. La squadra di Italiano stava vincendo 3-1. Poi, nel finale, la solita difesa che ben conosciamo e che forse conosceremo ancora meglio se Italiano dovesse essere il prossimo allenatore del Napoli. Ha così subito due gol dall’Inter già campione d’Italia e la partita è finita. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Italiano chiude alla Italiano, il suo Bologna prende due gol dei suoi e regala il 3-3 all’Inter

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