Il Napoli ha perso 3-2 in casa contro il Bologna, con un gol di Rowe al 90º minuto. La squadra di Italiano ha subito il gol decisivo nel finale, un risultato che la inserisce nella lotta per la qualificazione alla Champions League. Durante la partita, il Napoli ha segnato due volte, ma ha anche subito tre reti, inclusa quella finale che ha deciso l'esito dell'incontro.

Il Napoli perde 3-2 in casa contro il Bologna di Italiano. Prende un gol al 90esimo (di Rowe), gol che una squadra di Conte non dovrebbe mai prendere. Ne ha subito uno dopo dieci minuti e un altro su rigore. Vabbè. Il Napoli quindi per suggellare la Champions dovrà giocare a Pisa domenica alle 12.30 e dovrà vincere. Per non trovarsi a dover fare strani calcoli. Al momento ha due punti di vantaggio sulla Juve e tre su Roma e Milan. È un attimo essere risucchiati. Il Napoli aveva agganciato il match da 0-2 a 2-2, sembrava avere la partita in pugno ma non ha più graffiato. E nel calcio finisce così. Perdere in casa contro Italiano francamente è un pessimo biglietto da visita.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Napoli sembra una squadra di Italiano e prende gol al 90esimo (e viene risucchiato nella lotta Champions)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Pisa Bologna 0-1, decide un gran gol di Odgaard al 90esimo. Terza vittoria di fila in campionato per la squadra di ItalianoAlisson Juventus, cresce la candidatura del brasiliano per la porta: su di lui c’è anche una rivale bianconera.

Napoli, la zona Cesarini ti è amica: dal Cagliari al rigore di Marassi, quanti gol segnati oltre il 90esimoIl gol allo scadere di Lukaku ha prepotentemente rilanciato il Napoli nella corsa al posto Champions.

Argomenti più discussi: Potere ai pacifici: l’arte è resistenza: la mostra di Obey; Higuain irriconoscibile a Miami: perché l'ex bomber di Napoli, Juventus e Milan oggi sembra Giobbe Covatta; NAPOLI. Lukaku in uscita a prezzo d’occasione, su Beukema e Anguissa ci sono club di Premier League; RADIO KISS KISS – NAPOLI, JUAN JESUS VERSO L’ADDIO: POSSIBILE RITORNO IN BRASILE.

Effettivamente nell'ultimo periodo sembra che il Napoli abbia sbagliato una sola campagna acquisti negli ultimi 10 anni... quando in realtà di purpi strapagati ne abbiamo presi a iosa. x.com

Leonardo: Non so che tipo di algoritmo possa dirti che è meglio non avere Paolo Maldini al Milan... Molti club non vogliono più un direttore sportivo con reale autorità. reddit

Calciomercato Napoli, quando torna Lukaku? Il futuro azzurro sembra già scrittoIl nuovo appuntamento è fissato per lunedì, all'inizio della settimana che porterà verso la Cremonese. Questa, però, è soltanto l'ultima delle tante date fornite da Romelu Lukaku per il rientro a ... ilmattino.it