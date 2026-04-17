Il Bologna di Italiano ha subito sette gol in una partita contro l'Aston Villa, evidenziando problemi difensivi evidenti. La squadra ha mostrato difficoltà nel mantenere l’attenzione in fase difensiva e ha concesso molte occasioni agli avversari. La partita si è conclusa con un risultato pesante, lasciando dubbi sulla solidità del reparto arretrato. La sfida ha messo in luce alcune delle criticità del team in questa fase della stagione.

Negli ultimi giorni sono sempre più assidue le voci su un possibile addio al Milan di Massimiliano Allegri, corteggiato da un top club come il Real Madrid e anche dalla Nazionale Italiana alla ricerca del giusto Commissario Tecnico da cui ripartire. Tra i tanti nomi fatti per un suo possibile sostituto, uno di quelli più concreti sembra essere quello di Vincenzo Italiano, attuale tecnico del Bologna. Il tecnico originario di Karlsruhe (Germania) ha un contratto che lo lega alla squadra emiliana fino al 2027, ma le strade del mercato sono infinite e non si può dare nulla per scontato. Una domanda però sorge spontanea: dopo le recenti prestazioni in campo europeo, non sarebbe meglio cancellarlo da una lista del Milan per il futuro? Ieri sera si sono giocate le partite di ritorno dei quarti di finale di Europa League.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Il Bologna di Italiano ne prende 7. È questo il Milan che vogliamo?

Bologna-Milan 0-3: gol e highlights | Serie A

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Nonostante un gioco "moderno" ed "europeo", il #Bologna di #Italiano non ha colmato nessun gap subendo 7 gol e segnandone 1 contro l' #AstonVilla in 180 minuti. Gli inglesi hanno giocatori più forti. Fine x.com