Mkhitaryan a DAZN | Devo parlare questi giorni con la società e poi farò le mie valutazioni

Da internews24.com 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la partita tra Inter e Verona, il centrocampista ha parlato ai microfoni di DAZN, menzionando di dover discutere con la società nelle prossime giornate. Ha aggiunto che, una volta completate queste conversazioni, prenderà delle decisioni sul suo futuro. Le sue parole si sono concentrate sulla necessità di valutare la situazione prima di fare ulteriori commenti. Al momento, non sono stati forniti dettagli su eventuali offerte o condizioni contrattuali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Sommer, nessun ritorno al Basilea in estate! Lichtsteiner ci rinuncia: «Valeva la pena provarci» Inter Women Como finisce 0-3. Si chiude con una sconfitta la stagione delle nerazzurre già certe del secondo posto Inter Women, Schough dopo il derby vinto: «Secondo posto blindato, ma volevamo lo scudetto. Resta tutto bellissimo » Inter Primavera, è caccia delle semifinali playoff: in caso di passaggio del turno sarà il Parma l’avversaria dei nerazzurri Inter Primavera ai playoff: decisiva la vittoria contro il Genoa. Il resoconto del match Lazio Inter, c’è spazio anche per Mosconi. Debutto in Serie A per il classe 2007 Scudetto Inter, Bastoni celebra il tricolore: «Questo vale di più, non sono mai stato solo». 🔗 Leggi su Internews24.com

mkhitaryan a dazn devo parlare questi giorni con la societ224 e poi far242 le mie valutazioni
© Internews24.com - Mkhitaryan a DAZN: «Devo parlare questi giorni con la società e poi farò le mie valutazioni»
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

“La devo uccidere con le mie mani”, il caso finisce in ProcuraUn richiamo disciplinare in classe si è trasformato in un episodio di violenza che ora è al vaglio della Procura di Napoli Nord.

Conceicao a Dazn: «Dobbiamo vincere. Io con le mie caratteristiche provo ad aiutare la squadra»di Francesco SpagnoloConceicao ai microfoni di Dazn ha parlato a pochi minuti da Lecce Juventus.

mkhitaryan a dazn devoMkhitaryan: Futuro? Non ho ancora deciso, parlerò con la società. Chivu? Avete visto…Le dichiarazioni del giocatore nerazzurro rilasciate ai microfoni di Dazn al termine della gara tra Inter-Verona ... msn.com

Inter, Mkhitaryan torna sul caso Bastoni: Bisogna sostenerci, nel bene e nel maleIl centrocampista dell’Inter Henrik Mkhitaryan ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la vittoria esterna per 0-2 sul campo del Lecce nella sfida valevole per la 26^ giornata di Serie A. In panchina ... tuttomercatoweb.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web