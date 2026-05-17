Mkhitaryan a DAZN | Devo parlare questi giorni con la società e poi farò le mie valutazioni
Dopo la partita tra Inter e Verona, il centrocampista ha parlato ai microfoni di DAZN, menzionando di dover discutere con la società nelle prossime giornate. Ha aggiunto che, una volta completate queste conversazioni, prenderà delle decisioni sul suo futuro. Le sue parole si sono concentrate sulla necessità di valutare la situazione prima di fare ulteriori commenti. Al momento, non sono stati forniti dettagli su eventuali offerte o condizioni contrattuali.
Sommer, nessun ritorno al Basilea in estate! Lichtsteiner ci rinuncia: «Valeva la pena provarci» Inter Women Como finisce 0-3. Si chiude con una sconfitta la stagione delle nerazzurre già certe del secondo posto Inter Women, Schough dopo il derby vinto: «Secondo posto blindato, ma volevamo lo scudetto. Resta tutto bellissimo » Inter Primavera, è caccia delle semifinali playoff: in caso di passaggio del turno sarà il Parma l’avversaria dei nerazzurri Inter Primavera ai playoff: decisiva la vittoria contro il Genoa. Il resoconto del match Lazio Inter, c’è spazio anche per Mosconi. Debutto in Serie A per il classe 2007 Scudetto Inter, Bastoni celebra il tricolore: «Questo vale di più, non sono mai stato solo». 🔗 Leggi su Internews24.com
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#SerieAEnilive Giornata 36 Lazio ? 18:00 Stadio Olimpico Dazn #LazioInter (3-5-2) - J. Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Mkhitaryan, Frattesi, Carlos Augusto; Lautaro, Bon - Facebook facebook
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