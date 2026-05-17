Mkhitaryan a DAZN | Devo parlare questi giorni con la società e poi farò le mie valutazioni

Dopo la partita tra Inter e Verona, il centrocampista ha parlato ai microfoni di DAZN, menzionando di dover discutere con la società nelle prossime giornate. Ha aggiunto che, una volta completate queste conversazioni, prenderà delle decisioni sul suo futuro. Le sue parole si sono concentrate sulla necessità di valutare la situazione prima di fare ulteriori commenti. Al momento, non sono stati forniti dettagli su eventuali offerte o condizioni contrattuali.

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