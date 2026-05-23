Italiani schiacciati dai rincari ma il governo non rinuncia alle folli spese militari | Conte all’attacco del centrodestra

Da ilfattoquotidiano.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il leader di un partito ha criticato il governo per aver mantenuto ingenti investimenti nelle spese militari, nonostante i rincari che stanno pesando sui cittadini. Secondo le sue parole, mentre gli italiani affrontano aumenti nei costi di vita, il governo continua a destinare risorse a spese considerate eccessive nel settore militare. Inoltre, viene accusato di dare priorità a una legge elettorale che mira a tutelare le posizioni di potere dei politici.

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“Gli italiani sono schiacciati dai rincari, questo governo però non rinuncia alle spese folli militari e in più ritiene prioritaria una legge elettorale per preservare le loro poltrone. Dobbiamo andare al più presto al governo, dobbiamo generare risorse finanziarie importanti per famiglie e imprese”. Lo ha detto il presidente del M5s Giuseppe Conte parlando con i giornalisti davanti al tribunale di Palermo, poco prima della sua visita privata al palazzo di giustizia nel giorno in cui ricorre il 34esimo anniversario dalla strage di Capaci. E “soprattutto, oggi che onoriamo la memoria di Falcone, spazzeremo via tutte quelle norme che hanno spuntato le armi investigative, hanno dato spazio alla corruzione e in qualche modo hanno favorito spazi di impunità per la classe politica e i colletti bianchi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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