Il leader di un partito ha criticato il governo per aver mantenuto ingenti investimenti nelle spese militari, nonostante i rincari che stanno pesando sui cittadini. Secondo le sue parole, mentre gli italiani affrontano aumenti nei costi di vita, il governo continua a destinare risorse a spese considerate eccessive nel settore militare. Inoltre, viene accusato di dare priorità a una legge elettorale che mira a tutelare le posizioni di potere dei politici.

“Gli italiani sono schiacciati dai rincari, questo governo però non rinuncia alle spese folli militari e in più ritiene prioritaria una legge elettorale per preservare le loro poltrone. Dobbiamo andare al più presto al governo, dobbiamo generare risorse finanziarie importanti per famiglie e imprese”. Lo ha detto il presidente del M5s Giuseppe Conte parlando con i giornalisti davanti al tribunale di Palermo, poco prima della sua visita privata al palazzo di giustizia nel giorno in cui ricorre il 34esimo anniversario dalla strage di Capaci. E “soprattutto, oggi che onoriamo la memoria di Falcone, spazzeremo via tutte quelle norme che hanno spuntato le armi investigative, hanno dato spazio alla corruzione e in qualche modo hanno favorito spazi di impunità per la classe politica e i colletti bianchi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Italiani schiacciati dai rincari, ma il governo non rinuncia alle folli spese militari”: Conte all’attacco del centrodestra

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Campo largo, memoria corta. E su spese militari (e attacco al governo) Calenda la rinfresca a Conte: parli tu che scodinzolavi a Trump?Al centro dello scontro social tra Conte e Calenda (l’ennesimo), c’è la spesa militare: un tema su cui il leader del M5S sceglie, improvvidamente, di...

Deficit e spese militari, il governo può superare l’asimmetria del 3 per cento?Per uno 0,1% di deficit l’Italia resta intrappolata nella procedura d’infrazione se aumenta le spese per la difesa.

Pasqua, 9 milioni di italiani in viaggio nonostante tensioni internazionali e rincariIl clima di incertezza degli ultimi mesi - con la guerra in Ucraina, l’attacco di Usa e Israele all’Iran e il conflitto che si è allargato ad altri Paesi del Medio Oriente - sta influenzando le scelte ... tg24.sky.it

GUERRA, BOLLETTE & RINCARI | Ecco come cambierà la spesa degli italianiI rincari dei beni energetici potrebbero trasmettersi ad altri prodotti e in generale cambiare le abitudini di spesa degli italiani Con i rincari energetici delle ultime settimane, la mente di molti ... ilsussidiario.net