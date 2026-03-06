Il governo italiano si trova di fronte alla possibilità di superare la soglia del 3 per cento di deficit, con un valore stimato del 3,1 per cento del pil nel 2025 secondo l’Istat. La discussione riguarda anche le spese militari, che incidono sulla capacità di rispettare il limite. La differenza tra il valore stimato e il limite ufficiale si riduce a circa lo 0,1 per cento del pil.

Per uno 0,1% di deficit l’Italia resta intrappolata nella procedura d’infrazione se aumenta le spese per la difesa. Serve una riforma-lampo del Patto di stabilità per cambiare una norma irrazionale La crescita italiana viene sempre vista al rialzo. È ora di cambiare metodo. Parla Innocenzo Cipolletta Per un pugno di euro, o meglio, per lo 0,1 per cento del pil. E’ questa la distanza tra il deficit italiano al 3,1 per cento a consuntivo stimato dall’Istat per il 2025, e la soglia del 3 per cento stabilita dai Trattati europei. E’ solo lo 0,1 ma è lo 0,1 che conta di più. Stare sotto il tetto del 3 per cento avrebbe permesso all’Italia di uscire già nel 2026, con un anno d'anticipo, dalla procedura d’infrazione per deficit eccessivo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Deficit e spese militari, il governo può superare l’asimmetria del 3 per cento?

Il deficit al 3,1 per cento complica i piani del governo per gli impegni NatoGi ultimi dati Istat registrano un aumento dell'indebitamento delle Pa che fa sforare la soglia del 3% e non permette all'Italia di uscire in...

Giorgetti apre all’aumento delle spese militari: “Con deficit sotto al 3% saranno sostenibili”Il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha difeso a spada tratta le potenzialità dell’aumento delle spese della difesa e...

Contenuti e approfondimenti su Deficit e spese militari il governo può....

Temi più discussi: Deficit e spese militari, il governo può superare l’asimmetria del 3 per cento?; Senza lo stop alla procedura Ue a rischio i fondi per armi e manovra; Cresce l’inflazione. E non è ancora arrivato il costo della guerra; Focus UPB sui bilanci europei 2026, crescita moderata e pressione sui conti per la spesa militare.

Deficit e spese militari, il governo può superare l'asimmetria del 3 per cento?Per uno 0,1% di deficit l’Italia resta intrappolata nella procedura d’infrazione se aumenta le spese per la difesa. Serve una riforma-lampo del Patto di stabilità per cambiare una norma irrazionale ... ilfoglio.it

Conti pubblici, nel 2025 deficit scende ma non basta: resta la procedura d’infrazione Ue. Cosa vuol direL’Istat rivede il Pil 2025 a +0,5% (da +0,7%) e il deficit/Pil scende al 3,1% dal 3,4% del 2024. Il dato resta sopra il target del 3%, mantenendo aperta la procedura Ue per deficit eccessivo e bloccan ... firstonline.info

ITALIA TRA LUCI E OMBRE: DISOCCUPAZIONE AL MINIMO STORICO, DEFICIT FERMO AL 3,1% La disoccupazione in Italia scende al **5,1%**, il livello più basso degli ultimi vent’anni. Un segnale positivo per il mercato del lavoro, nonostante la crescita ec - facebook.com facebook

Pil Italia 2025 in crescita, +0,7% rispetto a 2024, deficit al 3,1% (3,4% nel 2024), debito al 137,1% (134,7% l’anno scorso) x.com