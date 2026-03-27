Lo scontro tra i leader politici si concentra sulla questione delle spese militari, con accuse reciproche tra il rappresentante del Movimento 5 Stelle e il leader di un altro schieramento politico. La discussione si accende sui social, dove si affrontano anche i rapporti passati con figure internazionali e le decisioni prese durante il mandato precedente. La polemica coinvolge anche riferimenti alle posizioni adottate in passato e alle alleanze internazionali.

Al centro dello scontro social tra Conte e Calenda (l’ennesimo), c’è la spesa militare: un tema su cui il leader del M5S sceglie, improvvidamente, di indossare i panni del “pacifinto” di convenienza, dimenticando i suoi trascorsi a Palazzo Chigi. Così, nell’aia del campo largo trova spazio l’ennesima rissa da cortile. Tutto, peraltro, mentre Elly Schlein insegue l’illusione di un’alternativa unita e persegue a dispetto dei fatti (e delle dichiarazioni dei suoi colleghi dem, dissidenti o non che siano) la possibilità di piantare semi per una coalizione incompatibile. Scontro (con botta e risposta social) tra Calenda e Conte. Dunque, torniamo alle solite. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Campo largo, memoria corta. E su spese militari (e attacco al governo) Calenda la rinfresca a Conte: parli tu che scodinzolavi a Trump?

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