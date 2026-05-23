Italiani morti alle Maldive le indagini continuano | sentito professore dell’Unige

La procura di Roma ha ascoltato un professore dell'Università di Genova nell'ambito delle indagini sulla morte di due sub italiani alle Maldive. Le autorità proseguono le verifiche per chiarire le cause del decesso. Non sono stati ancora resi noti dettagli sulle testimonianze o sui risultati delle analisi in corso. La vicenda è oggetto di approfondimenti da parte delle forze dell’ordine, che stanno raccogliendo elementi per ricostruire le circostanze.

(Adnkronos) – Continua l'indagine della procura di Roma dopo la morte dei sub italiani alle Maldive. Il professore associato di Zoologia Stefano Vanin – sentito dagli investigatori della squadra mobile di Genova che hanno ricevuto la subdelega dai colleghi della Capitale che indagano per conto della procura -, a quanto si apprende avrebbe confermato che. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Maldive, un abisso di dubbi: recuperati tutti i corpi dei sub - Agorà 20/05/2026

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