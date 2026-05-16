Maldive iniziate le operazioni di recupero dei sub italiani morti Continuano le indagini L’ipotesi | si sono persi nelle grotte – La diretta

Le autorità delle Maldive hanno avviato le operazioni di recupero dei corpi dei quattro sub italiani scomparsi durante un’immersione giovedì scorso. Le operazioni sono condotte dalla Guardia costiera locale con l’obiettivo di recuperare le salme e fare luce sulle cause dell’incidente. Le indagini continuano e si ipotizza che i sommozzatori si siano persi nelle grotte sottomarine della zona. Al momento, non sono stati rivelati altri dettagli riguardo alle circostanze dell’incidente.

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La Guardia costiera delle Maldive ha iniziato le immersioni per recuperare i corpi dei 4 subacquei italiani dispersi nell’incidente di giovedì scorso. La Farnesina ha sottolineato che il ministro degli Esteri Antonio Tajani è in contatto con l’ambasciatore d’Italia a Colombo Damiano Francovigh e la console onoraria a Malè Giorgia Marazzi che sono imbarcati sulla unità di appoggio “Ghazee”. Tajani ha dato disposizioni alla Farnesina di seguire il recupero, ma anche di offrire assistenza alle famiglie degli scomparsi e ai connazionali che adesso dovranno rientrare in Italia. Il “Duke of York”, lo yacht su cui erano ospitati i 25 turisti italiani frai quali i 5 sub scomparsi, ha appena raggiunto la capitale Malé. 🔗 Leggi su Open.online ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Maldive, avviato il recupero dei cinque sub italiani morti. Sullo stesso argomento Italiani morti alle Maldive, iniziate le operazioni di recupero dei corpi nella grotta(Adnkronos) – Iniziate alle Maldive le operazioni di recupero dei corpi dei cinque italiani morti ieri durante una immersione. Maldive, iniziate le operazioni di recupero dei subacquei italiani decedutiNelle acque dell’isola di Alimathaa, nell’atollo di Vaavu, nelle Maldive, sono iniziate le operazioni di recupero dei nostri connazionali deceduti a... Maldive, 5 italiani morti durante immersione in grotta ad Alimatha a -50 metri per disorientamento e termine ariaLe operazioni di recupero dei corpi, considerate ad alto rischio anche per le condizioni meteo avverse sono già iniziate #Omnibusla7 x.com Maldive, morti cinque italiani durante un'immersione. Iniziate le operazioni di recupero dei corpi reddit Italiani morti alle Maldive, iniziate le operazioni di recupero dei corpi. Procura di Roma indagaImbarcazioni di soccorso sul luogo dell’incidente in cui sono morti i 5 subacquei, incognita sulle condizioni meteo. L'ambasciatore italiano arrivato a Malè ... ilroma.net Italiani morti alle Maldive, la Farnesina: Iniziate le operazioni di recupero delle salme. Il corpo trovato sarebbe quello di Monica MontefalconeDovrebbe essere effettuata una prima immersione volta a esplorare i punti di accesso della grotta in attesa che le condizioni meteo migliorino ... dire.it