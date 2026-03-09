Juventus Women Primavera esordio vincente nella Viareggio Cup | rotondo 3-0 rifilato alla Fiorentina Cosa è successo

La Juventus Women Primavera ha iniziato la Viareggio Cup con una vittoria convincente, battendo la Fiorentina con un risultato di 3-0. Le ragazze hanno dominato il campo fin dall’inizio, portando a casa i tre punti nella prima partita del torneo. La gara si è svolta senza particolari scontri o incidenti, e la squadra si è dimostrata compatta e determinata.

Juventus Women Primavera, le ragazze dominano la prima gara della Viareggio Cup superando nettamente la Fiorentina con 3 gol. La Juventus Women Primavera inizia nel migliore dei modi il proprio percorso all’interno della prestigiosa Viareggio Cup. Le ragazze guidate dal tecnico Bruzzano hanno superato brillantemente l’esordio battendo la Fiorentina con un netto 3-0. Una prestazione corale e solida regala i primi tre punti nel raggruppamento, lanciando un chiaro segnale a tutte le concorrenti. La gara si è messa subito in discesa per le bianconere. A sbloccare l’equilibrio iniziale ci ha pensato Santarella, bravissima a trovare la via della rete già al 12? della prima frazione di gioco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women Primavera, esordio vincente nella Viareggio Cup: rotondo 3-0 rifilato alla Fiorentina. Cosa è successo Articoli correlati A marzo torna la Viareggio Women’s Cup: ecco quando giocherà il Milan Femminile PrimaveraCon la primavera alle porte si avvicina anche il noto torneo internazionale "Viareggio Women's Cup", in programma dal 9 al 12 marzo. Juventus Women U19: il calendario della Viareggio Cup 2026Rinnovo Vlahovic, la Juve gli chiederà un grande sacrificio economico: deve dimezzarsi lo stipendio. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Juventus Women Primavera Temi più discussi: Primavera 1. Il Sassuolo torna a vincere, piegata la Juventus con le reti di Seminari e Negri; Primavera 1. Il Sassuolo si riscatta battendo la Juventus: gli highlights (video); Juventus Primavera-Cagliari 2-2, le PAGELLE: Merola devastante, bene Licina ma la difesa crolla nel finale; Femminile: da Reggio Calabria verso il Brasile. Azzurre chiamate ad una nuova impresa. Primavera viola... Women's Viareggio Cup, buona la prima per la JuventusLa Juventus Women Primavera conquista il primo successo alla Viareggio Cup, imponendosi con autorità sulla Fiorentina. La formazione bianconera ha chiuso la sfida con un netto 3-0, ... tuttojuve.com La Juventus celebra la sua Primavera Femminile: Queste ragazze hanno vinto tutto!La Juventus sui propri social celebra la stagione trionfale della sua Juventus Women Primavera. Le giovani bianconere quest’anno hanno vinto tutto quello che c’era da vincere. Ecco il tweet pubblicato ... tuttomercatoweb.com Buona la prima per la #JuventusWomen Primavera al Torneo di Viareggio. 3-0 alla Fiorentina, reti di Santarella, Iannacone e Di Bello x.com Campionato Primavera, Juventus-Genoa ore 13 a Vinovo https://ow.ly/Gm0950YqzEm - facebook.com facebook