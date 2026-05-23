L’Italia potrebbe essere ripescata ai Mondiali grazie alla situazione legata all’Ebola in Congo. La presenza del virus ha portato a considerare un possibile ripescaggio come opzione dell’ultima ora. La decisione dipende da eventuali modifiche alle qualificazioni e alle regole del torneo. Al momento, non ci sono comunicazioni ufficiali riguardo a un’eventuale inclusione dell’Italia nel torneo. La questione rimane aperta fino a ulteriori sviluppi ufficiali.

C’è ancora qualche speranza che l’Italia venga ripescata ai mondiali e l’occasione viene offerta dal virus Ebola in Congo. A Kinshasa il programma è saltato. Niente raduno pre Mondiale, niente passaggio interno prima della partenza, niente preparazione nella capitale congolese. La nazionale della Repubblica Democratica del Congo ha spostato il lavoro in Belgio mentre il Paese affronta una nuova ondata di Ebola, la diciassettesima, con le province orientali sotto pressione e l’allarme sanitario internazionale già attivato. È da qui che riparte, nelle ultime ore, la suggestione più discussa del calcio italiano: l’Italia alla World Cup 2026 pur essendo rimasta fuori per la terza edizione consecutiva, dopo la sconfitta ai rigori a Zenica contro la Bosnia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Italia ripescata ai mondiali: l’Ebola in Congo offre un’eventualità last minute per gli azzurri

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