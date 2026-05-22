Ebola in Congo Bassetti | Italia ripescata ai Mondiali sarebbe triste vanno conquistati sul campo

L'emergenza Ebola sta colpendo diverse zone della Repubblica democratica del Congo, con un aumento dei casi nelle ultime settimane. La diffusione della malattia ha portato a restrizioni e misure di contenimento nelle aree interessate. La situazione ha attirato l'attenzione internazionale, in particolare nel mondo dello sport, dove si discute delle implicazioni per i prossimi eventi mondiali di calcio. Nessuna decisione ufficiale è ancora stata presa riguardo a eventuali modifiche al calendario o alle partecipazioni delle squadre.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui