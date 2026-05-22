Ebola in Congo Bassetti | Italia ripescata ai Mondiali sarebbe triste vanno conquistati sul campo
L'emergenza Ebola sta colpendo diverse zone della Repubblica democratica del Congo, con un aumento dei casi nelle ultime settimane. La diffusione della malattia ha portato a restrizioni e misure di contenimento nelle aree interessate. La situazione ha attirato l'attenzione internazionale, in particolare nel mondo dello sport, dove si discute delle implicazioni per i prossimi eventi mondiali di calcio. Nessuna decisione ufficiale è ancora stata presa riguardo a eventuali modifiche al calendario o alle partecipazioni delle squadre.
(Adnkronos) – Sui Mondiali di calcio piomba l'emergenza Ebola, che dilaga nella Repubblica democratica del Congo. A causa del focolaio che cresce ogni giorno, la Federazione calcistica congolese ha dovuto cancellare il ritiro di Kinshasa per trasferirlo in Belgio. Qui la nazionale africana preparerà le sfide del Gruppo K contro Portogallo, Colombia e Uzbekista. L'Italia. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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