Nella giornata di sabato 23 maggio, agli Europei di karate 2026 a Francoforte, gli atleti italiani hanno conquistato quattro medaglie d’oro e un totale di sei medaglie complessive. La partecipazione numerosa degli azzurri alle finali individuali ha portato a risultati positivi, confermando le aspettative.

L’Italia domina e fa la storia agli Europei di karate 2026 in corso di svolgimento a Francoforte (Germania)! Nella giornata odierna, sabato 23 maggio, erano in programma le finali individuali e gli azzurri erano presenti in massa con grandi speranze ampiamente confermate. I nostri portacolori hanno fatto qualcosa di clamoroso portando a casa 4 medaglie d’oro, una d’argento e una di bronzo. Iniziamo dai due titoli nel kumite individuale, con i due titoli europei conquistati da Clio Ferracuti (+68 kg) che supera 5-1 Clemence Pea, e Matteo Avanzini (+84 kg) che piega il turco Ugur Aktas. Non tradisce nemmeno il kata femminile con Terryana... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Italia da sogno agli Europei di karate! 4 medaglie d’oro e 6 complessive!

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Karate, Italia protagonista agli Europei! Altre 3 finali per l’oro a FrancoforteDopo l’ottimo esordio di ieri (nel quale gli azzurri hanno conquistato l’accesso a 4 finali per la medaglia del metallo più pregiato) la seconda...

Leggi anche: Karate, super Italia agli Europei: altre tre finali per l’oro!

#Bolelli e #Vavassori da sogno: vittoria di cuore, centrata la finale agli #Internazionali d'Italia! x.com

Internazionali d’Italia, Darderi da sogno: batte Jodar e vola in semifinaleROMA (ITALPRESS) - Luciano Darderi vola in semifinale agli Internazionali d'Italia, quinto Masters 1000 della stagione, in scena sulla terra rossa del Foro Italico di Roma. Nella notte, sul Centrale, ... msn.com