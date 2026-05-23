Italia da sogno agli Europei di karate! 4 medaglie d’oro e 6 complessive!

Da oasport.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella giornata di sabato 23 maggio, agli Europei di karate 2026 a Francoforte, gli atleti italiani hanno conquistato quattro medaglie d’oro e un totale di sei medaglie complessive. La partecipazione numerosa degli azzurri alle finali individuali ha portato a risultati positivi, confermando le aspettative.

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L’Italia domina e fa la storia agli Europei di karate 2026 in corso di svolgimento a Francoforte (Germania)! Nella giornata odierna, sabato 23 maggio, erano in programma le finali individuali e gli azzurri erano presenti in massa con grandi speranze ampiamente confermate. I nostri portacolori hanno fatto qualcosa di clamoroso portando a casa 4 medaglie d’oro, una d’argento e una di bronzo. Iniziamo dai due titoli nel kumite individuale, con i due titoli europei conquistati da Clio Ferracuti (+68 kg) che supera 5-1 Clemence Pea, e Matteo Avanzini (+84 kg) che piega il turco Ugur Aktas. Non tradisce nemmeno il kata femminile con Terryana... 🔗 Leggi su Oasport.it

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