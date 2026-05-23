Gli Stati arabi si oppongono a un possibile intervento militare israeliano, mentre il governo israeliano sembra orientato a procedere. Questa differenza di posizioni si riflette anche nelle discussioni tra le parti interessate e nelle opinioni di alcuni analisti. Nel frattempo, l'ex presidente degli Stati Uniti ha effettuato scelte unilaterali, come l’accordo con i talebani per il ritiro delle truppe dall’Afghanistan, senza consultare gli alleati. La questione coinvolge anche temi legati a Cuba, dove si osservano dinamiche simili di decisioni prese senza coordinamento internazionale.

Donald Trump ci ha abituato ai voltafaccia più sorprendenti, sin da quando, senza consultare gli alleati, si mise d'accordo con i talebani, restituendo loro l'Afghanistan senza reali contropartite, salvo la partenza senza problemi delle truppe dal paese. Chiaramente alcuni Stati del Medio Oriente sperano che ora faccia altrettanto nei confronti dell'Iran, contentandosi di un qualche accrocco diplomatico che consenta la riapertura di Hormuz alla libera navigazione, rimandando a data da destinarsi tutti gli altri problemi per i quali aveva iniziato la sua campagna di bombardamenti. L'incognita Israele Certo, c'è un ostacolo piuttosto difficile da sormontare, ed è Israele. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Israele vuole l'attacco, gli Stati arabi no: le spinte opposte su Trump (che riflette anche su Cuba)

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South Yemens Breakaway Push and the New Power Game

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