Martedì 19 maggio si sono svolte le elezioni primarie in Kentucky, un appuntamento importante per il Partito Repubblicano. Tra i candidati c'era anche un deputato che ha richiesto chiarimenti sui legami tra Epstein e alcune figure di alto profilo. La competizione ha visto il sostegno di miliardari, gruppi di pressione pro-Israele e dell’ex presidente americano. La sfida si è concentrata su temi legati alla trasparenza e alle indagini su questioni di interesse pubblico.

Martedì 19 maggio si tengono le elezioni primarie in Kentucky. Si tratta di una sfida decisiva e carica di significato per il Gop. Motivo? Il deputato repubblicano Thomas Massie si trova in una delle battaglie più dure della sua carriera. Il veterano di sette mandati, noto per la sua vena libertaria, è il bersaglio di una coalizione senza precedenti che vede uniti contro di lui il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, l’intero establishment filo-israeliano e i giganti del partito. «Questa competizione si è trasformata in un referendum su Israele e se a Tel Aviv sia permesso comprare seggi al Congresso», ha dichiarato Massie ai cronisti fuori dal Campidoglio prima di fare ritorno in Kentucky per la fase finale della campagna elettorale. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Miliardari, lobby pro-Israele e Trump, in Kentucky tutti contro Massie, il deputato che vuole la verità su Epstein

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Chi è Miriam Adelson, la miliardaria di origini israeliane che finanzia Trump

Sullo stesso argomento

Tutto su Joe Kent, l’ex Berretto Verde che sta facendo tremare Donald Trump: “Guerra in Iran causata da Israele e dalle sue lobby”Fino a poche ore fa un uomo chiamato Joe Kent era a capo del Centro nazionale antiterrorismo degli Stati Uniti (Nctc).

Il seminario e la crociata contro i miliardari: chi è James Talarico, il 36enne che vuole portare il Texas a sinistraDopo la vittoria a sorpresa di Zohran Mamdani a New York c’è un nuovo astro nascente della sinistra statunitense, che risponde al nome di James...