Il presidente americano ha dichiarato che la futura Guida Suprema iraniana non manterrà il potere senza l’approvazione degli Stati Uniti e ha espresso disponibilità a collaborare con eventuali membri ancora presenti dell’attuale regime. Intanto, si susseguono i dubbi sul primo attacco attribuito agli Emirati Arabi, mentre le tensioni tra Washington e Teheran continuano a intensificarsi.

TEHERAN – Il presidente americano Donald Trump ha avvertito che la prossima Guida Suprema iraniana “non durerà a lungo” se non otterrà l’approvazione di Washington, aggiungendo di essere disposto a lavorare con eventuali elementi rimasti dell’attuale regime. “Dovrà ottenere la nostra approvazione – ha detto ad Abc News a proposito dell’erede di Ali Khamenei – Se non la ottiene, non durerà a lungo”. “Vogliamo assicurarci di non dover tornare qui ogni dieci anni, quando magari non avrete un presidente come me che è disposto a farlo – ha proseguito il capo della Casa Bianca – Non voglio che tra cinque anni si debba tornare a fare la stessa cosa, o peggio ancora lasciare che abbiano un’arma nucleare”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Guerra in Iran, Trump: “Nuova guida non durerà senza approvazione Usa”. Giallo su primo attacco degli Emirati Arabi

Iran, Trump: ‘senza nostra approvazione la Guida Suprema durerà poco’NEW YORK, 08 MAR – La guida suprema iraniana “dovrà ottenere la nostra approvazione.

Leggi anche: Scelta la nuova Guida Suprema, Trump: «Non durerà senza il nostro via libera». Media: «Emirati attaccano l’Iran». Abu Dhabi nega – La diretta

Guerra Usa-Iran, Teheran di nuovo sotto attacco, colpite tv di Stato e quartier generale pasdaran

Una raccolta di contenuti su Emirati Arabi.

Temi più discussi: La guerra in Medio Oriente - La giornata del 7 marzo LIVEBLOG; Il mondo questa settimana: la guerra all'Iran vista da Arabia Saudita, Israele, Cina e Africa; L’Iran riprende gli attacchi agli Stati del Golfo; Iran, Trump e la 'coalizione fantasma': Altri paesi combattono con noi.

Iran, la guerra in diretta, allarme pioggia acida a Teheran dopo i bombardamenti sui siti petroliferi. Individuata nuova Guida SupremaLe ultime news dall'Iran dopo l'attacco di Israele e USA: Washington e Tel Aviv bombardano depositi di petrolio e gli impianti di raffinazione a Teheran ... fanpage.it

Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in IranSecondo quanto dichiarato dai Pasdaran, dunque, gli attacchi dell’Iran sarebbero rivolti contro le infrastrutture belliche statunitensi nella zona. In base a quanto riportato da BBC, gli Usa hanno 13 ... tg24.sky.it

Gli Emirati Arabi Uniti negano le notizie israeliane secondo cui avrebbero preso di mira un impianto di desalinizzazione in Iran. Il ministero degli Esteri afferma, secondo quanto riporta Anadolu, che in «autodifesa» contro «l'aggressione iraniana», gli Emirati A - facebook.com facebook

RT @fanpage: Ultim'ora: Gli Emirati Arabi Uniti hanno attaccato l'Iran x.com