Il governo Meloni condanna le umiliazioni agli attivisti della Flotilla ma in Ue vota contro l’embargo sulle armi a Israele A favore Pd-M5s-Avs

Il governo italiano ha condannato le umiliazioni subite dagli attivisti della Flotilla, ma in sede europea ha votato contro l’embargo sulle armi a Israele, con il sostegno di alcuni partiti dell’opposizione. Mentre a livello nazionale si parla di “linea rossa superata”, in Parlamento si è comunque espresso un sostegno alla posizione israeliana. Le posizioni del governo vengono così percepite come contrastanti tra Roma e Bruxelles, dove si assiste a una differenza di approccio rispetto alla questione.

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Ai microfoni si parla di “ linea rossa superata “, ma in aula si rimane al fianco di Israele. Il governo Meloni gioca due partite diverse se si passa da Roma a Bruxelles. La presidente del Consiglio definisce “ inaccettabili ” le umiliazioni agli attivisti della Flotilla da parte di Israele alla presenza del ministro per la Sicurezza Nazionale, Itamar Ben Gvir. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, fa convocare l’ambasciatore dello ‘Stato ebraico’ alla Farnesina. Il minsitro della Difesa, Guido Crosetto, critica Tel Aviv sui social. Ma alla fine dei conti, al Parlamento europeo si accodano ai rispettivi gruppi politici e, compattamente con l’ estrema destra, votano per bocciare un emendamento che chiede l’embargo sulle armi europee a Israele. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il governo Meloni condanna le umiliazioni agli attivisti della Flotilla, ma in Ue vota contro l’embargo sulle armi a Israele. A favore Pd-M5s-Avs ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Governo, Iv-Pd-Avs-M5s all’attacco dopo il referendum: Meloni riferisca in aula“Sollecitare la presidente del Consiglio Giorgia Meloni affinché, alla luce dell’esito del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo e dopo le... “Da Israele tentato omicidio, governo e Ue si attivino”, la denuncia della Flotilla. E Orlando (Pd) attacca von der Leyen“Così siamo scappati dalla Marina israeliana, nessuno si aspettava il loro intervento qui”: il racconto di Mantovani (inviato del Fatto) a bordo... Netanyahu: 'Abbiamo il diritto di fermare la Flotilla ma Ben Gvir ha sbagliato'. Meloni e Tajani: 'Inaccettabili i video'Crosetto: 'Noi gli israeliani non li arrestiamo in mare'. Nel porto di Ashdod gli attivisti sono stati legati, spinti a terra, messi a quattro zampe e trascinati sul pavimento. Il ministro degli Ester ... ansa.it Flotilla, Meloni-Tajani: Ben-Gvir inaccettabile. Ora le scuse. Pd-M5S-Avs: Insulto alla dignitàLe reazioni politiche al video diffuso dal ministro israeliano che mostra gli attivisti ammanettati e derisi. La condanna del governo italiano che convoca ... repubblica.it