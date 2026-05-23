Italia, Francia, Germania e Regno Unito hanno condannato i nuovi insediamenti in Cisgiordania, definendoli illegali. Nella dichiarazione congiunta, i paesi europei hanno anche sottolineato che i coloni stanno portando avanti violenze senza precedenti. Le quattro nazioni chiedono la sospensione di tutte le attività di espansione dei villaggi. La nota si inserisce in un contesto di crescente tensione nella regione, con scontri tra forze israeliane e palestinesi.

Ieri, i governi di Italia, Gran Bretagna, Germania e Francia hanno firmato congiuntamente e diffuso un comunicato di condanna dell’espansione illegale dei coloni israeliani estremisti in Cisgiordania, appoggiata dal gabinetto Netanyahu e dai suoi ministri più oltranzisti, che sognano l’annessione totale di quel territorio. Queste azioni, infatti, mettono a rischio l’auspicata soluzione di una pace fondata su due Stati, israeliano e palestinese, secondo la posizione ufficiale dell’Italia e di altri Paesi occidentali. Nella nota italo-anglo-franco-tedesca si legge: «Negli ultimi mesi, la situazione in Cisgiordania si è deteriorata in modo significativo. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «Israele mina la via dei due Stati Stop all’espansione in Cisgiordania»

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Iran Mines Strait Of Hormuz, EU Demands Lebanon Be Included In Ceasefire | Iran Ceasefire | Iran War

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