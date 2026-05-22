Quattro paesi europei hanno rilasciato una dichiarazione congiunta in cui chiedono a Israele di assumersi le proprie responsabilità nella ricerca di una soluzione pacifica al conflitto nel Medio Oriente. La nota evidenzia come le azioni di Israele possano compromettere gli sforzi per realizzare una soluzione a due Stati. Nessuna delle nazioni ha fatto commenti su eventuali misure concrete o sanzioni, limitandosi a ribadire l’esigenza di un impegno condiviso per trovare una via pacifica.

Una dichiarazione congiunta di Italia, Regno Unito, Francia e Germania punta a richiamare Israele alle su responsabilità nella ricerca di una soluzione pacifica al conflitto in Medioriente. I quattro Paesi europei accusano Tel Aviv di minare la soluzione a due Stati e chiedono che i coloni fermino le loro violenze e la loro espansione. “Le politiche e le pratiche del governo israeliano, compreso un ulteriore consolidamento del controllo israeliano, stanno minando la stabilità e le prospettive di una soluzione a due Stati”, si legge nella dichiarazione sulla situazione in Cisgiordania. “Il diritto internazionale è chiaro: gli insediamenti israeliani in Cisgiordania sono illegali. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Italia, Regno Unito, Francia e Germania: “Israele mina la soluzione a due Stati”

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Il Regno Unito critica la duplicazione e la frammentazione militare europea

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