Italia Uk Francia e Germania | Stop agli insediamenti Cisgiordania Il governo israeliano mina la prospettiva dei due Stati
In Italia, Regno Unito, Francia e Germania si è espresso un appello congiunto contro gli insediamenti in Cisgiordania, chiedendo anche la fine delle violenze commesse dai coloni. Le quattro nazioni hanno richiesto il rispetto del diritto internazionale e la revoca delle restrizioni finanziarie nei confronti dell’Autorità Palestinese. L’obiettivo dichiarato è quello di mantenere le condizioni necessarie per la prosecuzione dell’iniziativa dei “due popoli, due Stati”. La posizione è stata comunicata attraverso una dichiarazione ufficiale condivisa dai governi.
Stop agli insediamenti in Cisgiordania e alle violenze dei coloni, rispetto del diritto internazionale, revoca delle restrizioni finanziare nei confronti dell’Anp e ripristino delle condizioni affinché si possa continuare a perseguire l’obiettivo dei “due popoli, due Stati”. Sono le richieste avanzate da Italia, Regno Unito, Germania e Francia in una dichiarazione congiunta rivolta a Israele. «Negli ultimi mesi, la situazione in Cisgiordania è peggiorata in modo significativo. La violenza dei coloni ha raggiunto livelli senza precedenti. Le politiche e le pratiche del governo israeliano, incluso un ulteriore consolidamento del controllo israeliano, stanno minando la stabilità e le prospettive di una soluzione a due Stati», si legge nella nota congiunta sottoscritta dai leader dei quattro Paesi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Perché Francia e Germania si fanno la Guerra (e perché lItalia ha deciso di stare con Berlino)
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