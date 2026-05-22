Italia Uk Francia e Germania | Stop agli insediamenti Cisgiordania Il governo israeliano mina la prospettiva dei due Stati

In Italia, Regno Unito, Francia e Germania si è espresso un appello congiunto contro gli insediamenti in Cisgiordania, chiedendo anche la fine delle violenze commesse dai coloni. Le quattro nazioni hanno richiesto il rispetto del diritto internazionale e la revoca delle restrizioni finanziarie nei confronti dell’Autorità Palestinese. L’obiettivo dichiarato è quello di mantenere le condizioni necessarie per la prosecuzione dell’iniziativa dei “due popoli, due Stati”. La posizione è stata comunicata attraverso una dichiarazione ufficiale condivisa dai governi.

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