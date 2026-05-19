Flotilla fermata da Israele 29 italiani arrestati fra cui il deputato M5S Dario Carotenuto | È successo

Una flotta di imbarcazioni denominata Global Sumud Flotilla è stata intercettata dalle forze israeliane. A bordo di queste barche si trovavano 29 italiani, tra cui un deputato del Movimento 5 Stelle. Tutti sono stati fermati dalle autorità israeliane durante il tentativo di attraversare le acque sotto il loro controllo. La notizia è stata resa nota attraverso comunicati ufficiali e dichiarazioni di alcuni dei coinvolti, confermando il sequestro delle imbarcazioni e l’arresto dei cittadini italiani.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui