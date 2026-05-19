Flotilla fermata da Israele 29 italiani arrestati fra cui il deputato M5S Dario Carotenuto | È successo
Una flotta di imbarcazioni denominata Global Sumud Flotilla è stata intercettata dalle forze israeliane. A bordo di queste barche si trovavano 29 italiani, tra cui un deputato del Movimento 5 Stelle. Tutti sono stati fermati dalle autorità israeliane durante il tentativo di attraversare le acque sotto il loro controllo. La notizia è stata resa nota attraverso comunicati ufficiali e dichiarazioni di alcuni dei coinvolti, confermando il sequestro delle imbarcazioni e l’arresto dei cittadini italiani.
È finito il viaggio verso Gaza della Global Sumud Flotilla. Con un nuovo raid la marina di Israele ha intercettato le ultime dieci imbarcazioni rimaste in navigazione verso la Palestina dopo l’attacco di ieri al largo di Cipro. Tra gli attivisti fermati e destinati ad essere sbarcati nel porto di Ashdod ci sono anche 29 italiani, tra cui il deputato M5S Dario Carotenuto. Fermate da Israele tutte le barche della Flotilla Tutte le barche della Global Sumud Flotilla sono state intercettate dalle forze armate israeliane. Dopo l’attacco di ieri al largo di Cipro, quando Israele aveva intercettato quaranta imbarcazioni e fermato circa 300 attivisti, oggi 19 maggio c’è stata una nuova operazione. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Global Sumud Flotilla, il video degli attivisti italiani registrato in caso di fermo
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Flotilla bloccata di nuovo da Israele: «29 italiani arrestati». C’è anche un deputato M5s: «Contro di noi proiettili di gomma»Le forze armate israeliane hanno intercettato tutte le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla dirette verso Gaza.
Flotilla per Gaza fermata da Israele: trattenuti 29 attivisti italiani, tra loro anche un deputato 5 Stelle e un giornalistaLe forze armate israeliane hanno intercettato tutte le imbarcazioni della Flotilla diretta verso Gaza.
Il deputato M5s Dario Carotenuto a bordo della #Flotilla per Gaza: Abbiamo visto navi da guerra israeliane avvicinarsi. Alcune navi sono state intercettate. Fermate Israele. Liberate gli equipaggi. Fermate il genocidio del popolo palestinese. @politikosit x.com
Dario Carotenuto e 29 cittadini italiani sequestrati durante l’assalto alla Sumud Flotilla. Imbarcazioni italiane fermate in acque internazionali, ma dal Governo Meloni ancora nessuna condanna. In Aula abbiamo chiesto verità, tutela immediata per i nostri conna facebook
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