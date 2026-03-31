Israele | pena di morte per i terroristi

Il Parlamento israeliano ha approvato una legge che prevede la pena di morte per i terroristi, suscitando proteste sia all’interno che all’esterno del paese. La nuova normativa rappresenta un cambiamento rispetto alle leggi precedenti e ha generato reazioni contrastanti tra le forze politiche e i cittadini. La decisione ha portato a dimostrazioni di protesta e manifestazioni di dissenso.

Approvata dal Parlamento israeliano la legge che introduce la pena di morte per i terroristi. Proteste fuori e dentro il Paese. Ferma condanna da Italia, Germania, Francia e Regno Unito. Servizio di Pierluigi Vito TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Israele: pena di morte per i terroristi Articoli correlati Israele, pena di morte ai terroristi: approvata la leggeLa Knesset ha approvato in lettura finale la legge che introduce la pena di morte in Israele per atti di terrorismo, passata con 62 voti a favore e... Leggi anche: Israele, sì alla pena di morte per terroristi: Knesset approva la legge Israele: pena di morte per i terroristi Approfondimenti e contenuti su Israele pena di morte per i terroristi Temi più discussi: Israele/TPO: annullare la nuova legge sulla pena di morte; Israele, avanza il controverso disegno di legge sulla pena di morte; Israele, approvata la legge per la pena di morte ai palestinesi condannati per terrorismo; L’Italia e altri tre Paesi contro la legge sulla pena di morte in Israele: Siamo preoccupati. Israele approva la pena di morte per i palestinesi condannati per terrorismoLa Knesset ha votato il disegno di legge con 62 voti favorevoli e 48 contrari. Le organizzazioni per i diritti umani e i governi di Germania, Francia, Italia e Regno Unito condannano l'approvazione di ... tpi.it Israele approva la legge sulla pena di morte, Ue: Discriminatoria, passo indietro sui dirittiIl ministro israeliano Ben-Gvir festeggia l'approvazione della legge sulla pena di morte, Gerusalemme, 30 ... msn.com Legge sulla pena di morte in Israele, Ue: 'E' un passo indietro'. Usa: 'Rispetto del diritto, tali misure siano attuate in un processo equo e di garanzie' #ANSA facebook Dove i cristiani sono perseguitati sul serio. Urla contro Israele e silenzio su chi viola davvero la libertà religiosa x.com