Israele | la Knesset approva la pena di morte per i palestinesi terroristi

La Knesset ha approvato una legge che introduce la pena di morte per i palestinesi condannati per atti terroristici. La normativa prevede che la legge possa essere impugnata presso la Corte Suprema israeliana. La decisione arriva in un contesto di tensioni e scontri tra le parti coinvolte. La nuova legge sarà soggetta a future valutazioni e possibili revisioni giudiziarie.

In Israele, la Knesset approva la pena di morte per i palestinesi terroristi. Si prevede che la nuova legge verrà impugnata presso la Corte Suprema israeliana. La Knesset, il Parlamento israeliano, ha approvato una legge che prevede la pena di morte per i palestinesi condannati con accuse di terrorismo per attacchi mortali. In totale, 62 dei 120 parlamentari hanno appoggiato il disegno di legge, tra cui il primo ministro Benjamin Netanyahu, la cui coalizione di governo dipende dal sostegno dei partiti di estrema destra, per i quali l’approvazione della legge rappresenta un’importante vittoria. “Lo Stato di Israele sta cambiando le regole del gioco oggi”, ha affermato il Ministro della Sicurezza Nazionale Itamar Ben-Gvir. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Israele: la Knesset approva la pena di morte per i palestinesi terroristi Articoli correlati Leggi anche: Israele, sì alla pena di morte per terroristi: Knesset approva la legge Israele: la Knesset approva la pena di morte per i terroristiLa Knesset ha sancito con 62 voti a favore e 48 contrari l’introduzione della pena capitale commette atti di terrorismo finalizzati alla negazione... Hamas trema: la Knesset approva la pena di morte per i terroristi! Tutti gli aggiornamenti Discussioni sull' argomento La Knesset approva la pena di morte per i palestinesi che uccidono cittadini israeliani; Israele, sì alla pena di morte per terroristi: Knesset approva la legge; Israele approva la pena di morte per i prigionieri palestinesi accusati di terrorismo; Israele, pena di morte verso l’approvazione. Israele approva la pena di morte per terrorismo: storica svolta alla KnessetLa Knesset ha approvato in lettura finale la legge che introduce la pena di morte in Israele per atti di terrorismo. Il provvedimento, pilastro del programma politico del partito di estrema destra del ... msn.com La Knesset ha approvato in lettura finale la legge che introduce la pena di morte in Israele per atti di terrorismo, passata con 62 voti a favore e 48 contrari. Il premier Benyamin Netanyahu ha votato a favore, uno dei partiti ultraortodossi della coalizione si è opp x.com La Stampa. . La Knesset ha approvato in lettura finale la legge che introduce la pena di morte in Israele per atti di terrorismo, passata con 62 voti a favore e 48 contrari. Il premier Benyamin Netanyahu ha votato a favore, uno dei partiti ultraortodossi della coaliz - facebook.com facebook