Israele ha effettuato nuovi bombardamenti nel sud del Libano, provocando la morte di sei operatori sanitari, un bambino e altre tre persone, secondo quanto comunicato dal ministero della Salute locale. Le vittime includono anche civili e professionisti sanitari coinvolti nelle operazioni di assistenza. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali feriti o danni materiali. La situazione rimane tesa tra i due territori, con ripetuti attacchi e conseguenti perdite umane.

Israele ha nuovamente bombardato il sud del Libano, uccidendo sei operatori sanitari, un bambino e altre tre persone, come riferisce il ministero della Salute. Il primo attacco è avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì, nella città di Hanaway, ed è costato la vita a quattro dipendenti della Islamic Health Association. Il secondo, invece, ha avuto luogo venerdì mattina nel centro di Deir Qanoun En-Nahr; nel raid sono morti due operatori sanitari della Al-Rissala Scouts Association, un bimbo siriano e altri due civili. La Islamic Health Association è un’organizzazione civile associata a Hezbollah, che offre assistenza sanitaria d’emergenza. La Al-Rissala Scouts Association, invece, è legata al partito sciita Amal, e si occupa di assistere la popolazione di proteggere i civili. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Israele attacca nuovamente il Libano: tra le vittime, anche un bambino

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Israele attacca di nuovo il Libano

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