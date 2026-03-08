Nella notte tra venerdì e sabato, un raid israeliano ha colpito il villaggio di Nabi Chit in Libano, causando la morte di 41 persone, tra cui tre militari libanesi. L’attacco ha coinvolto diverse aree del villaggio ed è stato condotto durante un'operazione militare israeliana mentre si cerca il soldato caduto. La situazione ha portato a un aumento delle tensioni nella regione.

Israele ha lanciato nella notte tra venerdì e sabato un raid sul villaggio di Nabi Chit che ha ucciso 41 persone, tra cui tre militari dell'esercito libanese, e ne ha ferite 40. Scene da action movie americano. Nella notte quattro elicotteri si sono infiltrati in Libano dal vicinissimo confine siriano e sono stati avvistati dalle pattuglie di Hezbollah.

© Cms.ilmanifesto.it - Libano, 41 le vittime a Nabi Chit. Israele cerca il soldato caduto

Libano, la distruzione di Al Nabi Sheet dopo il raid di IsraeleGli attacchi di Israele sul Libano hanno praticamente raso al suolo la città di Al Nabi Sheet, nella valle della Bekaa.

Trump con la guerra all'Iran fatto un favore al mondo. Teheran: sarà affondata qualsiasi nave USA nel Golfo.

