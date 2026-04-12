Asola banda di ladri fa esplodere un bancomat | quattro persone in fuga con il bottino

A Asola, un gruppo di ladri ha fatto esplodere un bancomat, riuscendo a trafugare una somma di denaro significativa. L’esplosione ha provocato danni evidenti alla macchina e ha attirato l’attenzione nella zona. Quattro persone sono fuggite subito dopo aver portato via il denaro, lasciando sul posto tracce di un’azione rapida e studiata. La polizia sta indagando per identificare i responsabili.

Asola (Mantova), 12 aprile 2026 – Una grande ed efficace esplosione e il bottino diventa preda facile. La tecnica della “marmotta” è ormai un metodo sempre più collaudato tra i rapinatori dei bancomat. E così nella notte del 12 aprile quattro ladri, con i volti coperti dai passamontagna, hanno fatto esplodere lo sportello della Bpm, la Banca popolare di Milano, situata in via Garibaldi ad Asola, nel Mantovano. https:www.ilgiorno.itmantovacronacamarmirolo-bancomat-esploso-grirnlyw Il furto è avvenuto verso le 3, quando le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso i banditi posizionare l'esplosivo, con il classico trucco della "marmotta", che ha fatto saltare in aria l'erogatore di banconote.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Asola, banda di ladri fa esplodere un bancomat: quattro persone in fuga con il bottino Assalto con esplosivo al bancomat: banda in fuga con il bottinoI malviventi, entrati in azione con modalità rapide e ben organizzate, hanno fatto saltare in aria lo sportello automatico riuscendo poi a portare... Assalto al bancomat, ladri in fuga con bottino da 50mila euro. Indagano i carabinieriIndagano i carabinieri di Capua sul colpo da circa 50mila euro ai danni dello sportello bancomat della Banca Intesa di via Regina Elena a Bellona.