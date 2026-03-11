Una nuova mappa dell’Antartide mostra per la prima volta montagne e depositi di zolfo sotto il ghiaccio. La scoperta si basa su dati raccolti da strumenti di rilevamento geofisico che hanno permesso di individuare caratteristiche del suolo finora invisibili. La mappa rivela dettagli sul sottosuolo mai mappati prima e apre nuove prospettive sulla geologia del continente.

Fino a oggi la nostra comprensione del suolo roccioso che si trova sotto la calotta dell’Antartide era paradossalmente meno dettagliata della conoscenza che abbiamo della superficie di Marte o di altri pianeti del sistema solare, eppure questo “ventre” di ghiaccio nasconde i segreti fondamentali per il futuro climatico della Terra. Lo studio pubblicato sulla rivista Scienc e rappresenta quindi un vero e proprio punto di svolta: un team internazionale di ricercatori ha presentato quella che viene considerata la mappa più completa e dettagliata mai realizzata del paesaggio subglaciale, superando i limiti dei precedenti rilievi radar che venivano effettuati lungo linee di indagine spesso distanti decine di chilometri tra loro e che lasciavano agli esperti il compito quasi impossibile di colmare i vuoti geografici attraverso delle stime. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Il volto nascosto dell'Antartide: una nuova mappa rivela montagne e zolfo sotto il ghiaccio

