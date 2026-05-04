Macron chiede la riapertura coordinata dello stretto di Hormuz tra Iran e Usa

Al suo arrivo al vertice della Comunità Politica Europea, il presidente francese ha proposto una riapertura dello Stretto di Hormuz, sottolineando la necessità di un intervento coordinato tra l’Iran e gli Stati Uniti. La richiesta si inserisce in un contesto di tensioni nella regione e mira a favorire una gestione condivisa delle acque strategiche. La proposta è stata avanzata durante il suo intervento al meeting internazionale.

Il presidente francese, Emmanuel Macron, al suo arrivo al vertice della Comunità Politica Europea, ha chiesto una riapertura dello Stretto di Hormuz «coordinata» tra «Iran e Stati Uniti». Il presidente francese ha espresso scetticismo riguardo alla nuova operazione lanciata dall’omologo americano, Donald Trump, per sbloccare questa importante via navigabile, definendo il quadro «poco chiaro».🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Macron chiede la riapertura "coordinata" dello stretto di Hormuz tra "Iran e Usa" Notizie correlate Iran, Macron: "Chiediamo la riapertura immediata, incondizionata e totale dello Stretto di Hormuz"L’annuncio della riapertura dello Stretto di Hormuz “va nella giusta direzione”, anche se “notiamo che la riapertura è subordinata a una rotta... Macron e Starmer oggi terranno un vertice internazionale sulla riapertura dello Stretto di Hormuz, USA esclusiI leader di Francia e Regno Unito riuniranno oggi decine di paesi, ma non gli Stati Uniti, per promuovere i piani di riapertura dello Stretto di... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Trump lancia Project Freedom: Oggi libererò le navi da Hormuz. Con l’Iran sta andando molto bene. Ma Teheran: Attaccheremo forze Usa che si avvicinano allo stretto; Macron chiede la riapertura coordinata dello stretto di Hormuz tra Iran e Usa. Macron chiede la riapertura coordinata dello stretto di Hormuz tra Iran e UsaIl presidente francese, Emmanuel Macron, al suo arrivo al vertice della Comunità Politica Europea, ha chiesto una riapertura dello Stretto di Hormuz «coordinata» tra «Iran e Stati Uniti». Il ... msn.com Iran: Macron chiede riapertura 'coordinata' Stretto HormuzUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it Programma economico del RN Incomprensibile – Macron chiede a tutti di “Tornare alla Calma” -Jack Daniel’s privilegia un’acquisizione da parte di Pernod Ricard – Meteo Parigi Milano... Ecco le top news dalla Francia e dal mondo di Francia24: - facebook.com facebook