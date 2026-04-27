La proposta dell’Iran agli Usa per la riapertura dello Stretto di Hormuz – La diretta

Nel 59º giorno di conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran, Teheran ha inviato una proposta agli Stati Uniti per la riapertura dello Stretto di Hormuz. La richiesta arriva in un momento di tensione crescente tra le parti coinvolte nel conflitto. La proposta non è ancora stata commentata ufficialmente dalle parti coinvolte, mentre la situazione nella regione rimane particolarmente delicata.

Nel 59esimo giorno della guerra tra Usa, Israele e Iran Teheran ha presentato agli Stati Uniti una proposta per la riapertura dello Stretto di Hormuz. La fine del blocco sarebbe decisa prima degli altri negoziati su nucleare e missili. E questo potrebbe non piacere a Donald Trump, che perderebbe così il punto più importante del suo potere negoziale. Intanto il ministro degli Esteri iraniano Araghchi è in Russia, dove sta incontrando Vladimir Putin. E il prezzo del petrolio torna a salire di circa il 2%. Il presidente degli Stati Uniti dovrebbe tenere oggi 27 aprile un incontro sull’Iran con i suoi principali collaboratori per la sicurezza nazionale e la politica estera per «discutere dello stallo nei negoziati e dei possibili prossimi passi».🔗 Leggi su Open.online

Trump accetta la tregua di due settimane: stop agli attacchi, Teheran riapre Hormuz

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