Iran Trump vede i consiglieri per la sicurezza | sul tavolo le opzioni per la ripresa della guerra

Donald Trump si è riunito con i suoi consiglieri per la sicurezza nazionale, ricevendo proposte riguardanti possibili azioni militari contro l’Iran. Durante l’incontro sono state prese in considerazione varie opzioni per una eventuale ripresa delle operazioni militari. La riunione si è svolta ieri e riguarda le decisioni relative a una possibile escalation nel conflitto. Le proposte sono state discusse senza ulteriori dettagli pubblici sulle decisioni prese.

(Adnkronos) – A Donald Trump, che ieri ha incontrato i suoi consiglieri per la sicurezza nazionale, sono state presentate diverse opzioni per riprendere la guerra contro l'Iran. Lo ha detto alla Cnn una persona informata sull'incontro, avvenuto nelle stesse ore in cui le delegazioni di Qatar e Pakistan arrivavano a Teheran con la speranza di. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Trump Speaks on Iran Strikes, Military Power & Global Security | White House Remarks

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