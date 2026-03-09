Trump alza la pressione su Teheran | Tutte le opzioni sul tavolo Gli Usa valutano truppe speciali per mettere in sicurezza l’uranio iraniano

Gli Stati Uniti hanno dichiarato che tutte le opzioni sono sul tavolo riguardo alla situazione con Teheran, mentre la Casa Bianca non ha escluso un’operazione mirata per proteggere il loro interesse sull’uranio iraniano. Le autorità statunitensi stanno valutando l’impiego di truppe speciali per mettere in sicurezza il materiale nucleare. La discussione sulla possibile azione militare si intensifica senza conferme ufficiali sui piani concreti.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump non esclude l’uso della forza per impedire all’Iran di sviluppare capacità nucleari militari. Secondo quanto emerge da indiscrezioni provenienti da Washington, l’amministrazione americana starebbe valutando anche l’impiego di truppe speciali per recuperare o mettere in sicurezza l’uranio arricchito iraniano, in un’operazione che segnerebbe una forte escalation della crisi tra i due Paesi. Trump avrebbe ribadito che “tutte le opzioni sono sul tavolo”, lasciando intendere che la Casa Bianca non esclude un intervento diretto qualora la situazione dovesse precipitare. Il presidente avrebbe anche affermato che la Guida Suprema iraniana “durerà poco”, parole che riflettono il clima di tensione crescente tra Washington e Teheran. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

