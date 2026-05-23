Iran Trump pronto a colpire ancora | riunione segreta alla Casa Bianca

Notizia in breve

Gli Stati Uniti hanno convocato una riunione alla Casa Bianca con i principali consiglieri alla sicurezza nazionale. La riunione si è svolta oggi e si è concentrata sulla possibilità di ulteriori azioni contro l’Iran. La tensione tra i due paesi si è intensificata nelle ultime settimane, senza che siano stati comunicati dettagli specifici sui piani o eventuali decisioni prese durante l'incontro. Non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali al termine della riunione.