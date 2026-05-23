Iran Trump pronto a colpire ancora | riunione segreta alla Casa Bianca
Gli Stati Uniti hanno convocato una riunione alla Casa Bianca con i principali consiglieri alla sicurezza nazionale. La riunione si è svolta oggi e si è concentrata sulla possibilità di ulteriori azioni contro l’Iran. La tensione tra i due paesi si è intensificata nelle ultime settimane, senza che siano stati comunicati dettagli specifici sui piani o eventuali decisioni prese durante l'incontro. Non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali al termine della riunione.
La tensione tra Stati Uniti e Iran torna a salire dopo la riunione convocata oggi dal presidente americano Donald Trump con i principali consiglieri alla sicurezza nazionale. Secondo quanto riferito da Axios, il tycoon starebbe valutando seriamente la possibilità di lanciare nuovi attacchi contro Teheran nel caso in cui i negoziati diplomatici dovessero fallire, nonostante gli annunci di ieri relativi ad un’imminente svolta nelle trattative per la fine del conflitto. Fonti vicine alla Casa Bianca parlano di uno scenario ancora estremamente incerto, ma spiegano che Trump non avrebbe escluso un’azione militare già nelle prossime ore in assenza di una svolta nei colloqui. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
La flotta USA alle porte dellIran: Trump pronto a colpire un regime che sta crollando
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