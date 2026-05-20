Trump | Iran ha pochi giorni sono pronto a colpire Teheran si prepara alla guerra
Le tensioni tra gli Stati Uniti e l'Iran sono aumentate dopo che un precedente avvertimento è stato annunciato da un ex presidente statunitense, che ha affermato di essere pronto a intervenire e ha indicato che l'Iran avrebbe pochi giorni per rispondere. Attualmente, gli Stati Uniti non hanno avviato un nuovo attacco, ma l'Iran si sta organizzando per eventuali azioni militari. La situazione rimane sotto stretta osservazione da parte di entrambe le parti.
(Adnkronos) – Donald Trump per ora congela il nuovo attacco degli Stati Uniti ma l'Iran già si prepara alla guerra. I negoziati tra Washington e Teheran non decollano e la ripresa del conflitto, ora dopo ora, diventa un'ipotesi sempre più concreta. E' in questo clima ad alta tensione e in vista di una possibile nuova escalation,. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Iran, Trump annuncia stop di 5 giorni agli attacchi
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