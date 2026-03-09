Trump riceve ancora Machado alla Casa Bianca Cosa si sono detti

Il presidente degli Stati Uniti ha incontrato nuovamente Maria Corina Machado alla Casa Bianca, accogliendola per la seconda volta. Machado, leader dell’opposizione venezuelana e premio Nobel per la Pace nel 2025, ha avuto un colloquio con Trump, senza che siano stati diffusi dettagli sui temi trattati. L’incontro si è svolto in un contesto di attenzione internazionale verso la situazione politica in Venezuela.

Per la seconda volta, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha aperto le porte della Casa Bianca alla leader dell'opposizione venezuelana e premio Nobel per la Pace 2025, Maria Corina Machado. All'incontro, avvenuto venerdì, hanno partecipato anche il segretario di Stato americano, Marco Rubio, e il capo del gabinetto, Susie Wiles. Al centro della riunione tra Trump e Machado c'è stato il piano per la transizione politica in Venezuela. La mappa di lavoro include tre fasi: fortificare l'unità nazionale, raggiungere un accordo sociale e politico per garantire la governabilità durante la transizione e preparare le prossime elezioni presidenziali.