Le tensioni tra gli Stati Uniti e gli Ayatollah in Iran sono ferme da settimane, con le proposte di Trump respinte nonostante la pressione. I mediatori pakistani cercano di facilitare un dialogo tra le due parti, ma finora non sono stati raggiunti accordi concreti. La questione riguarda principalmente le restrizioni e le richieste di entrambe le parti, senza segnali di de-escalation imminente. La situazione resta in attesa di sviluppi, mentre il ruolo del Pakistan come mediatore si mantiene attivo.

? Punti chiave Perché gli ayatollah frenano le proposte di Trump nonostante la pressione?. Come possono i mediatori pakistani sbloccare lo stallo tra Washington e Teheran?. Chi all'interno dei Pasdaran spinge realmente per un accordo di pace?. Cosa accadrà se la missione diplomatica fallirà e gli USA attaccheranno?.? In Breve Mediatori pakistani operano tra Teheran e Pechino per sbloccare la bozza di pace.. Pasdaran mostrano apertura all'accordo mentre gli ayatollah oppongono resistenza interna.. Rischio escalation militare statunitense in caso di fallimento dei negoziati attuali.. Divergenza tra strategia di Trump e conservatorismo religioso della leadership iraniana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Iran, stallo tra Trump e gli Ayatollah: il Pakistan media la pace

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

War with Iran update: Trump tells envoys not to go to Pakistan for new peace talks

Sullo stesso argomento

Tra Iran e Stati Uniti prosegue lo stallo diplomatico e Trump sta perdendo la pazienza. Per Axios attende in giornata nuovi piani di attacco per piegare gli ayatollahCon il perdurare dello stallo nei negoziati di pace tra Iran e Stati Uniti, cresce la tensione e sembra avvicinarsi una resa dei conti finale.

Leggi anche: Negoziati flop tra Usa e Iran. Trump furioso minaccia gli ayatollah

Trump prende tempo, sperando di spingere l’Iran ad accettare le sue condizioni di pace, perché è arrivato a un bivio. Deve scegliere tra la prosecuzione dello stallo, che forse lo aiuterebbe in vista delle elezioni di midterm, ma non gli consentirebbe di raggiun x.com

Gli Emirati Arabi Uniti incolpano l'Iran o i suoi rappresentanti per l'attacco vicino alla centrale nucleare, Trump dice a Teheran ‘il tempo stringe’ reddit

Iran-Usa sull’orlo del precipizio, l’esperta del CeSI: Nessuno cederà, si rischia la ripresa della guerraIntervista a Elisa Querini (CeSI): trattative ferme, pressioni militari Usa e timori di nuove operazioni contro Teheran ... affaritaliani.it

I conflitti in stallo e la debole mediazione degli inviati di TrumpL’ ennesima possibilità di firmare un accordo tra gli Usa e l’Iran è sfumata. Quali conseguenze ci saranno nello scacchiere mediorientale e globale? E come ... ilmattino.it