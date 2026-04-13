Dopo 21 ore di incontri a Islamabad, le trattative tra Stati Uniti e Iran si sono concluse senza accordo. J.D. Vance ha lasciato il tavolo, segnando la fine delle discussioni. Nel frattempo, l’ex presidente ha espresso la sua rabbia e ha minacciato gli ayatollah, senza che siano stati raggiunti risultati concreti. La situazione rimane tesa tra le due parti, con le negoziazioni considerate fallite.

Dopo 21 ore di trattative fitte ma inconcludenti a Islamabad, in Pakistan, J.D. Vance ha abbandonato il tavolo negoziale, certificando il fallimento del confronto con l’Iran. Il vicepresidente degli Stati Uniti e capo della delegazione che ha partecipato agli incontri, poco prima di fare ritorno a Washington, ha provato a riassumere il faccia a faccia con i rappresentanti di Teheran: “Per 21 ore abbiamo avuto una serie di discussioni sostanziali con gli iraniani. Questa è la buona notizia. La cattiva notizia è che non abbiamo raggiunto un accordo. E penso che questa sia una cattiva notizia per l’Iran molto più che per gli Stati Uniti d’America”.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Negoziati flop tra Usa e Iran. Trump furioso minaccia gli ayatollah

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