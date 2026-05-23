Iran rischio guerra | Trump prepara la risposta militare

Notizia in breve

Gli Stati Uniti stanno considerando una risposta militare in Iran, secondo fonti vicine al Pentagono. Pete Hegseth, consulente militare, sta valutando diverse strategie di intervento. Nel frattempo, mediatori pakistani sono arrivati a Teheran con richiesta di negoziati urgenti. Non sono stati forniti dettagli sui piani specifici o sui motivi dell'intervento. La situazione rimane sotto osservazione e non sono stati annunci ufficiali riguardo a decisioni imminenti.