In un momento di stallo nei negoziati con l’Iran, l’amministrazione statunitense continua a considerare l’uso della forza militare come possibile risposta. Donald Trump ha confermato che il piano militare è ancora in fase di preparazione, senza tuttavia aver dato indicazioni di un intervento imminente. La situazione rimane tesa, con le trattative diplomatiche che non fanno progressi significativi e le tensioni nella regione che si mantengono alte.

Mentre l’iniziativa diplomatica con l’Iran resta al momento in salita, Donald Trump mantiene sul tavolo l’opzione militare. Secondo la Cnn, gli Stati Uniti starebbero elaborando nuovi piani per colpire le capacità militari di Teheran nello Stretto di Hormuz. In particolare, la testata ha riferito che tali operazioni belliche potrebbero essere condotte, nel caso i colloqui tra Washington e la Repubblica islamica dovessero fallire definitivamente. Del resto, già giovedì il presidente americano aveva incaricato la Marina statunitense di “distruggere” le navi posamine iraniane attive nello Stretto di Hormuz. Fonti americane hanno infatti riferito ad Axios che, negli ultimi giorni, i pasdaran avrebbero continuato a minare l’area.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Trump prepara il piano militare mentre l’Iran si spacca e i negoziati vacillano

Leone XIV su Trump: “La minaccia contro l’Iran non è accettabile, tornare al tavolo negoziale”

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