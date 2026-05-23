Iran la guerra in diretta | Trump prepara operazione militare di grande portata Araghchi | Usa sabotano colloqui di pace
Il governo iraniano accusa gli Stati Uniti di sabotare i colloqui di pace e afferma che l’ex presidente Trump sta pianificando un’operazione militare di grande portata. Le tensioni tra Iran, Stati Uniti e Israele continuano a crescere, con segnali di un possibile intervento militare. Le notizie aggiornate al 23 maggio evidenziano un aumento delle tensioni e delle dichiarazioni ufficiali da entrambe le parti coinvolte.
Gli aggiornamenti dalla guerra tra Iran, Usa e Israele: le ultime notizie di oggi, 23 maggio in tempo reale. Trump valuta nuovi attacchi se non ci sarà una svolta nei negoziati. 🔗 Leggi su Fanpage.it
ÚLTIMA HORA IRÁNTRUMP PREPARA UNA OPERACIÓN FINAL CON SUS ALIADOS ÁRABES PARA ACABAR CON TEHERÁN
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Usa-Iran, nervi tesi dopo i colloqui. Trump ordina il blocco navale a Hormuz: «Anche Londra invierà i dragamine». La risposta militare di Teheran – La diretta
Leggi anche: Hormuz di nuovo chiuso, l’Iran sui colloqui con gli Usa: «Progressi ma ancora lontani». Trump: «Israele grande alleato, non come altri» – La diretta
MEDIO ORIENTE | A Trump sono state presentate le opzioni per riprendere la guerra in Iran. Lo riporta Cnn. Secondo il Wall Street Journal il presidente non esclude possibili attacchi ma vuole concedere più tempo al processo diplomatico. #ANSA x.com
A Donald Trump sono state presentate le opzioni per riprendere la guerra in Iran facebook
Cina: 'Nessun senso' nel continuare la guerra in Iran reddit