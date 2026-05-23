Iran la guerra in diretta | Trump prepara operazione militare di grande portata Araghchi | Usa sabotano colloqui di pace

Da fanpage.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il governo iraniano accusa gli Stati Uniti di sabotare i colloqui di pace e afferma che l’ex presidente Trump sta pianificando un’operazione militare di grande portata. Le tensioni tra Iran, Stati Uniti e Israele continuano a crescere, con segnali di un possibile intervento militare. Le notizie aggiornate al 23 maggio evidenziano un aumento delle tensioni e delle dichiarazioni ufficiali da entrambe le parti coinvolte.

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ÚLTIMA HORA IRÁNTRUMP PREPARA UNA OPERACIÓN FINAL CON SUS ALIADOS ÁRABES PARA ACABAR CON TEHERÁN

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